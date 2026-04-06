Dopo la sconfitta contro l’Inter al Meazza, l’allenatore e la sua squadra si trovano in una situazione difficile, con la qualificazione in Champions League che appare più complicata. La partita ha segnato un punto di svolta, lasciando molte preoccupazioni tra i tifosi e il staff tecnico. La squadra dovrà ora affrontare le prossime sfide con maggiore attenzione, mentre l’allenatore ha mostrato segnali di disagio durante le ultime dichiarazioni pubbliche.

Gian Piero Gasperini e la sua squadra affrontano un momento di forte pressione dopo l’amara esperienza vissuta al Meazza contro l’Inter, un risultato che rende molto più arduo il cammino verso la Champions League. La serata milanese si è trasformata in un calvario per la formazione capitolina. Il tecnico ha spiegato come l’aver concluso la prima frazione di gioco con un punteggio sfavorevole abbia inferto un colpo pesante all’assetto della squadra. Il punto di rottura definitivo è arrivato con l’incasso del terzo gol, momento in cui, secondo le parole del mister, il gruppo è precipitato in uno stato di confusione totale. Da quell’istante, l’intera partita è diventata un esercizio di pura resistenza e sofferenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sogno Champions a rischio: Gasperini, il tilt dopo il terzo gol

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