Soccorso dopo una brutta caduta a Bellano in azione anche la squadra Saf dei vigili del fuoco

Durante la tarda mattinata di Pasquetta a Bellano, si è verificato un incidente che ha coinvolto un uomo di 71 anni rimasto ferito dopo una caduta in una zona impervia della frazione Rivalba. L’intervento dei soccorsi è stato immediato e hanno preso parte anche la squadra Saf dei vigili del fuoco. La chiamata è stata gestita in codice giallo, e l’uomo è stato assistito sul posto prima di essere trasferito.

Brutta caduta e pronto intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di Pasquetta a Bellano. L'allarme è scattato in codice giallo in frazione Rivalba, per prestare aiuto a un uomo di 71 anni frazione Rivalba rimasto ferito a seguito dell'impatto a terra in una zona impervia lontano dalla strada. Una volta immobilizzata dal personale sanitario di Areu, l'uomo è stato trasportato tramite barella portantina all'ambulanza del Soccorso Bellanese, lungo la Strada provinciale a lago per le prime cure mediche e il trasporto all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in codice giallo, media gravità. Intervento si è concluso intorno alle ore 12. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Soccorso dopo una brutta caduta. In azione anche la squadra Saf dei vigili del fuocoBrutta caduta e pronto intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di Pasquetta a Bellano. Temi più discussi: Soccorso dopo una brutta caduta a Bellano, in azione anche la squadra Saf dei vigili del fuoco; Ho un piede parzialmente staccato: chiama l'elicottero, sono terrorizzato all'idea di passare la notte appeso in parete. Storia di un soccorso sotto alla grandine, dopo una brutta caduta in montagna; Arrestato al pronto soccorso di varese dopo l’aggressione ad una guardia giurata; Domenica di soccorsi in montagna tra gambe rotte e traumi cranici. Soccorso dopo una brutta caduta a Bellano, in azione anche la squadra Saf dei vigili del fuocoUna volta immobilizzata dal personale sanitario di Areu, l'uomo è stato trasportato tramite barella portantina all'ambulanza del Soccorso Bellanese, lungo la Strada provinciale a lago per le prime ... leccotoday.it Giovane escursionista soccorso con l'elicottero dopo una caduta sul MoregalloBrutta caduta per un giovane escursionista rimasto ferito durante un'uscita sul Monte Moregallo, nel territorio comunale di Mandello del Lario. L'infortunio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, ... leccotoday.it Le squadre di soccorso al lavoro per evitare una fuoriuscita di petrolio dopo che la nave Fiji Princess si è incagliata al largo dell'isola di Monuriki sabato - facebook.com facebook A #Malpensa squadre di soccorso in pista dopo la richiesta di assistenza lanciata dal pilota di un aereo in arrivo x.com