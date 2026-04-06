Smart working cosa rischia il datore di lavoro | arrivano arresto e multe fino a 7.500 euro

Dal 7 aprile entreranno in vigore nuove sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano le norme sulla sicurezza nello smart working. Le misure prevedono multe fino a 7.500 euro e possibili arresti in caso di violazioni gravi. Le disposizioni riguardano tutti i datori di lavoro che gestiscono lavoratori in modalità agile, con l’obiettivo di rafforzare le tutele e la tutela della salute dei dipendenti.

Stanno per entrare in vigore le nuove misure introdotte dalla egge annuale per le piccole e medie Imprese: cosa cambia da martedì 7 aprile, le novità in arrivo A partire da domani, martedì 7 aprile, arrivano novità sullo smart working: entreranno in vigore nuove sanzioni sulla sicurezza per i lavoratori in modalità cosiddetta "agile". Le misure, introdotte dalla legge annuale per le piccole e medie imprese hanno l'obiettivo di garantire che lo smart working avvenga nel totale rispetto delle tutele previste dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Per questo a rischiare sono i datori di lavoro. Dal punto di vista legislativo, il lavoro agile è inquadrato come una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, definita tramite un accordo bilaterale tra azienda e dipendente. 🔗 Leggi su Today.it

Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro: cosa rischiano ora i datori di lavoro(Adnkronos) – Novità da domani, martedì 7 aprile, per lo smart working in Italia.

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