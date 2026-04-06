Sky Sport | cosa si vedrà in diretta anche su NOW nell’estate 2026

L’estate 2026 porterà un ricco palinsesto sportivo su Sky Sport e NOW, con molte dirette in programma. Tra gli eventi principali ci saranno le gare di Formula 1, trasmesse in diretta sia sui canali televisivi che sulla piattaforma streaming. La programmazione includerà anche altre competizioni, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora annunciati. Gli appassionati potranno seguire gli appuntamenti sportivi in tempo reale durante tutta la stagione estiva.

Il Mondiale di Formula 1 vivrà un’estate ricca di gare, con Kimi Antonelli assoluto protagonista con la Mercedes e Ferrari-McLaren a caccia delle Frecce d’Argento. Chi sarà in testa al Campionato? La MotoGP si appresta a vivere un’estate davvero bollente. Grande equilibrio nel Mondiale, con tanta Italia protagonista: Bezzecchi e l’Aprilia, la Ducati, Bagnaia, Di Giannantonio, Bastianini. Senza contare il campione del mondo Marc Marquez sulla Rossa di Borgo Panigale, che vuole difendere il suo titolo. Per la prima volta nella storia della competizione, Malta ospiterà la Final Four del torneo maschile presso il National Pool Complex di Tal-Qroqq. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

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