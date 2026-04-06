Sisma L’Aquila Rocca | La solidarietà è la chiave per ripartire

Il 6 aprile 2009, L’Aquila fu colpita da un terremoto che causò danni ingenti e molte vittime. In occasione del diciassettesimo anniversario, Francesco Rocca, rappresentante della Regione Lazio, ha partecipato a una cerimonia commemorativa per ricordare le vittime e riflettere sulla ripresa della città. La giornata ha visto la presenza di autorità locali e cittadini, che hanno condiviso momenti di ricordo e solidarietà.

Francesco Rocca, attuale guida della Regione Lazio, ha commemorato il diciassettesimo anniversario del terremoto che colpì L’Aquila il 6 aprile 2009. Il presidente ha voluto sottolineare come l’impatto di quel dramma rimanga indelebile nel tempo. L’evento tragico si manifestò con una scossa alle ore 3:32, un momento che Francesco Rocca ha vissuto direttamente. Il governatore ricorda di aver con i propri occhi l’attivazione immediata dei soccorsi provenienti da ogni parte d’Italia. Quell’impegno collettivo nell’assistenza alla popolazione è durato per diverse settimane. In questo contesto, il presidente ha espresso un profondo dolore per le vittime, includendo nel ricordo anche coloro che hanno perso la vita mentre prestavano aiuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sisma L’Aquila, Rocca: “La solidarietà è la chiave per ripartire L’Aquila, la commemorazione a 17 anni dal sismaIl programma delle commemorazioni ha preso il via nella serata di domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, quando al tramonto un fascio di luce azzurra,... A L’Aquila screening gratuiti per la diagnosi precoce, Liris: ‘La prevenzione è la chiave per migliorare la vita’In un Paese in cui l’invecchiamento della popolazione è una piaga in costante crescita, la prevenzione diventa fondamentale. Temi più discussi: 17° Anniversario del sisma dell’Aquila, Rocca: La reazione a quel dramma ci insegnò che ci si può rialzare; L’Aquila e la memoria, il programma delle commemorazioni del 17° anniversario del terremoto 2009; Morto il sindaco Marzolini, il cordoglio del senatore Liris; MALTEMPO: IN ABRUZZO 150 RICHIESTE INTERVENTO, FIUMI E DIGHE SOTTO OSSERVAZIONE, ALLAGAMEMENTI. Anniversario sisma: Rocca, reazione ci insegnò che ci si può rialzarePer chi ha vissuto in prima persona un dramma come il terremoto del 6 aprile 2009 a L'Aquila, l'eco di quell'evento non potrà mai affievolirsi. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocc ... ansa.it Terremoto: Rocca, reazione a dramma Aquila ci insegnò che ci si può rialzarePer chi ha vissuto in prima persona un dramma come il terremoto del 6 aprile 2009 a L'Aquila, l'eco di quell'evento non potrà mai ... agenzianova.com Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento sisma colpì L’Aquila e l’Abruzzo. Spezzò vite, comunità, abitudini. E lasciò un segno profondo nella nostra Nazione. Una tragedia che scosse tutti gli italiani, capaci allora di rispondere con solidarietà e vicin x.com Oggi di 17 anni fa Rieti perdeva tre ragazzi nel sisma di L’Aquila: Michela, Luca, Valentina Argenis facebook