Sinner Alcaraz & Co | la finta pubblicità fatta con l' IA è geniale

Recentemente si è parlato di una pubblicità creata con l'uso dell'intelligenza artificiale che ha riscosso particolare attenzione. Si tratta di un video promozionale che riproduce alcune delle più note star del calcio, senza coinvolgerle direttamente. La pubblicità è stata realizzata per un noto brand di giocattoli e ha sfruttato la tecnologia per generare immagini e sequenze realistiche. La campagna ha ottenuto un grande riscontro sui social media, attirando l'interesse di molti utenti.

Dopo il grande successo dello spot Lego in vista del Mondiale di calcio con Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi e Vinicius Jr., iniziano a circolare in rete delle versioni alternative fatte con l'intelligenza artificiale. Il creator francese Tennisphère ne ha creata una in vista del Roland Garros con protagonisti Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Alexander Zverev: alla fine, nei panni del ragazzino incapucciato, compare Arthur Fils. (Instagram @tennisphere). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, Alcaraz & Co.: la finta pubblicità fatta con l'IA è geniale Darderi: 21° al mondo, allenamenti con Sinner & Alcaraz, e un sognoLuciano Darderi, il promettente tennista italo-argentino, sta vivendo un momento magico della sua carriera. La finta cheesecake che sta dividendo l’Italia ed è virale sui social: geniale o una presa in giro?C’è un dessert che sta monopolizzando i social di mezzo mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, dall’India fino all’Italia. Temi più discussi: Perché a Montecarlo Sinner può tornare numero 1 del mondo; Sinner accorcia su Alcaraz: ora è a -1190 punti. Ecco quando può superarlo; Sinner in doppio a Montecarlo col suo ‘servo’ volgare Bergs, singolare in dubbio: Alcaraz incrocia le dita; Ranking Atp: Sinner si avvicina ad Alcaraz dopo la doppietta negli Usa. Alcaraz sorpreso da Sinner: Non me lo aspettavo a Montecarlo. Questo vuol dire solo una cosa...Lo spagnolo torna sulla terra rossa dopo il ko di Miami e punta forte sul torneo nel Principato: Sono carico ... corrieredellosport.it Montecarlo, Alcaraz si sfoga: Così si passa il limite. L’ex coach di Sinner all’attacco: Con Ferrero non l’avrebbe fattoMontecarlo, Alcaraz si sfoga: Così si passa il limite. L’ex coach di Sinner all’attacco: Con Ferrero non l’avrebbe fatto ... sport.virgilio.it NOLE E IL SUNSHINE DOUBLE Abbiamo negli occhi ancora l’impresa di Jannik Sinner tra Indian Wells e Miami, ma c’è un solo un tennista che è riuscito a vincere i due Masters americani per 4 volte di fila Novak Djokovic ha completato il Sunshine facebook Sarà SINNER vs Humbert. Nel derby francese, Ugo batte il promettentissimo KOUAME 63 75 dimostrando le solite incertezze nel momento di chiudere il match. Il francese lo sconfisse nella fase a gironi in quella edizione delle Next Gen vinta da Jannik. Che p x.com