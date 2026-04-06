Sinner Alcaraz & Co | la finta pubblicità fatta con l' IA è geniale

Da gazzetta.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è parlato di una pubblicità creata con l'uso dell'intelligenza artificiale che ha riscosso particolare attenzione. Si tratta di un video promozionale che riproduce alcune delle più note star del calcio, senza coinvolgerle direttamente. La pubblicità è stata realizzata per un noto brand di giocattoli e ha sfruttato la tecnologia per generare immagini e sequenze realistiche. La campagna ha ottenuto un grande riscontro sui social media, attirando l'interesse di molti utenti.

Dopo il grande successo dello spot Lego in vista del Mondiale di calcio con Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi e Vinicius Jr., iniziano a circolare in rete delle versioni alternative fatte con l'intelligenza artificiale. Il creator francese  Tennisphère ne ha creata una in vista del Roland Garros con protagonisti Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Alexander Zverev: alla fine, nei panni del ragazzino incapucciato, compare Arthur Fils. (Instagram @tennisphere). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner, Alcaraz & Co.: la finta pubblicità fatta con l'IA è geniale

Darderi: 21° al mondo, allenamenti con Sinner & Alcaraz, e un sognoLuciano Darderi, il promettente tennista italo-argentino, sta vivendo un momento magico della sua carriera.

La finta cheesecake che sta dividendo l’Italia ed è virale sui social: geniale o una presa in giro?C’è un dessert che sta monopolizzando i social di mezzo mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, dall’India fino all’Italia.

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