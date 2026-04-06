Simone Galante, protagonista di Amici 25, ha rivelato durante un’intervista a Verissimo di aver avuto una relazione significativa prima di entrare nella scuola. In particolare, il ballerino ha confermato di essere stato fidanzato con una ballerina che ha partecipato alla stessa edizione del talent show. La notizia si aggiunge alle curiosità sul suo percorso artistico e sulla sua vita privata, che ha attirato l’attenzione dei fan.

Nel percorso di Simone Galante ad Amici 25 emerge un retroscena che riguarda la sua vita privata. Durante l’intervista a Verissimo, il ballerino ha parlato di una relazione importante vissuta prima dell’ingresso nella scuola, confermando quanto già notato da alcuni fan. Il vero compenso dei prof di Amici 25 La conferma a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Simone Galante ha raccontato di aver vissuto una storia significativa: “Al momento non c’è l’amore nella mia vita, ma ho avuto una storia d’amore recentemente abbastanza importante . ora siamo grandi amici, ma al momento sono solo.” Lite Gigi D’Alessio.-Anna Pettinelli: lui svela cosa è successo nei camerini Amici: la ballerina è Giulia Nicolai. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Simone Galante era fidanzato con una ballerina di Amici 25: il nome

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