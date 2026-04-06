Si schianta in monopattino contro un' auto parcheggiata in piazzale Picelli | 23enne grave

Un giovane di 23 anni è rimasto ferito in modo grave dopo aver perso il controllo di un monopattino e aver urtato un'auto parcheggiata in piazzale Picelli, a Parma. L'incidente è avvenuto mentre il ragazzo si trovava in viaggio sul monopattino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è al momento oggetto di indagini.

Stavo viaggiando a bordo del suo monopattino quando all'improvviso, all'altezza di piazzale Picelli a Parma, si è schiantato contro un'auto parcheggiata. Un giovane di 23 anni è stato soccorso dal personale sanitario del 118 nel tardo pomeriggio del giorno di Pasqua, domenica 5 aprile. Poco dopo le ore 18.30, infatti, è scattato l'allarme. Sul posto oltre all'ambulanza, è arrivata anche una pattuglia con gli agenti della polizia locale di Parma. Il ragazzo è stato trasportato all'Ospedale Maggiore in gravi condizioni di salute. La prognosi è riservata ma le sue condizioni, nel corso delle ore, sono migliorate. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Incidente, si schianta contro un'auto parcheggiata e poi si ribaltaPerde il controllo dell’auto, si schianta contro una macchina parcheggiata a bordo strada e poi si ribalta. Roma, 23enne su auto a noleggio non si ferma all’alt e si schianta contro autobus(Adnkronos) – Senza patente a bordo di un’auto a noleggio non si ferma all’alt della polizia e si schianta contro un autobus.