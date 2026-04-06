Un uomo di 66 anni è rimasto ferito all’addome in seguito a un incidente domestico avvenuto nel tardo pomeriggio a Tresana, in Lunigiana. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava maneggiando un’arma da fuoco all’interno della propria abitazione quando si è verificato un colpo che lo ha colpito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un’eliambulanza che lo ha trasportato in ospedale.

TRESANA – Grave incidente domestico nel tardo pomeriggio di oggi a Tresana, in Lunigiana, dove un uomo di 66 anni è rimasto ferito all’addome da un colpo partito da un’arma da fuoco all’interno della propria abitazione. L’allarme è scattato poco prima delle 17,30, mobilitando immediatamente una complessa macchina dei soccorsi coordinata dalla centrale operativa del 118. Sul posto sono intervenute d’urgenza l’automedica di Aulla e un’ambulanza della pubblica assistenza Croce Bianca, mentre da Massa è decollato l’elisoccorso Pegaso 3 per garantire un trasferimento rapido verso un centro specializzato. Le condizioni dell’uomo, 66 anni, sono apparse subito serie, tanto da disporre il trasferimento in codice rosso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Si ferisce all’addome mentre maneggia un’arma: in elisoccorso a Cisanello

Si ferisce all’addome con un colpo d’arma da fuoco, portato a Pisa con l’elisoccorsoTresana (massa_Carrara), 6 aprile 2026 – Grave incidente domestico in un’abitazione di Tresana, in Lunigiana.

Si ferisce a una gamba mentre infuria la tempesta sul Monviso: l’elisoccorso non riesce ad arrivare, i suoi compagni lo salvano con una trunaA quasi 3mila metri di quota, con il vento che taglia la faccia e la visibilità ridotta al minimo, il tempo si è fermato.