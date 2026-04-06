Una donna di 73 anni è stata trovata in buone condizioni in un casolare dopo essere scomparsa nelle prime ore del mattino a Seui. Le ricerche sono durate diverse ore prima del ritrovamento. La donna è stata individuata e soccorsa senza aver riportato ferite. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

Rita Porcu, una donna di 73 anni, è stata ritrovata sana e salva dopo essere scomparsa nelle prime ore del mattino a Seui. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un casolare abbandonato, ponendo fine a una ricerca intensiva coordinata dalla Prefettura di Nuoro. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, attivando un imponente dispiegamento di mezzi e personale sul territorio. La mobilitazione ha coinvolto diverse specialità dei Vigili del fuoco, tra cui le unità Tas per la topografia applicata al soccorso e gli operatori Sapr. Il supporto cinofilo è stato fondamentale per rastrellare l’area, mentre il coordinamento generale è stato gestito dalla sala operativa provinciale del Comando dei Vigili del fuoco di Nuoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Seui: drammatico ritrovamento in un casolare, salva la 73enne

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