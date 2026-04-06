L’edicola situata nella galleria commerciale di Sestriere chiuderà le sue porte il 6 aprile 2026, dopo 44 anni di attività. I proprietari, Renato e Rosanna Vietti, hanno deciso di andare in pensione, mettendo fine a una presenza storica nel centro del paese. La chiusura segna la fine di un’epoca che ha visto l’edicola frequentata da clienti abituali, turisti e atleti durante le Olimpiadi.

Renato e Rosanna Vietti chiudono il 6 aprile 2026 la loro storica edicola nella galleria commerciale di Sestriere per andare in pensione dopo 44 anni di attività. Il Comune più alto d’Italia saluta una coppia di commercianti che ha crescere generazioni di clienti, dai bambini fino ai loro figli. I titolari, che hanno rispettivamente 76 e 73 anni, hanno affisso un messaggio di commiato in vetrina per ringraziare l’affetto ricevuto in questi ultimi giorni. L’attività, riconosciuta come la più longeva della località, è stata testimone di grandi appuntamenti internazionali, tra cui le Olimpiadi e un Mondiale di Sci. Da dietro il bancone sono passate personalità di rilievo, come i membri della famiglia Agnelli, tra cui Andrea, Umberto e Susanna, oltre a Evelina Christillin. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sestriere saluta l’edicola storica: 44 anni tra VIP e Olimpiadi

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