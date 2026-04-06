Nel pomeriggio di Pasquetta a Sesto Calende si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, che ha causato il blocco temporaneo del tratto del Sempione. Un uomo di 66 anni e un’altra persona sono rimasti feriti nell’incidente. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. I dettagli sui danni e le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora disponibili.

Un uomo di 66 anni e un’altra persona, di cui non sono ancora disponibili i dati anagrafici, sono rimasti feriti nel pomeriggio di oggi a Sesto Calende. Lo scontro tra un motociclo e un’automobile è avvenuto sulla statale del Sempione poco prima delle 17,30. L’intervento dei soccorsi è partito con la massima priorità, attivando inizialmente il codice rosso per via della potenziale criticità dell’evento. Il dispositivo di emergenza ha l’impiego di due automediche, due ambulanze e l’intervento coordinato dell’elisoccorso. La gestione dell’emergenza e il traffico di Pasquetta. Dopo le prime valutazioni cliniche effettuate sul posto, i sanitari hanno rivisto al ribasso la gravità del caso, assegnando ai due coinvolti il codice giallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sesto Calende: scontro auto-moto blocca il Sempione a Pasquetta

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Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Sesto Calende, sulla statale del Sempione, dove poco prima delle 17,30 si sono scontrate un’auto e una moto. In azione diversi mezzi di soccorso e l'elicottero facebook