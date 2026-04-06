La giornata di Pasquetta in Serie A si presenta decisiva, con diverse partite che potrebbero influenzare la classifica finale. Il Como ha pareggiato a Udine, mentre l'Atalanta ha vinto con grande margine contro il Lecce. La Juventus ha battuto il Genoa con un risultato di 2-0. Resta in attesa il match tra Napoli e Milan, che potrebbe modificare gli equilibri nelle zone alte della classifica.

La Serie A entra in una giornata chiave, con la Pasquetta che mette in palio punti pesanti sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions. Dopo i risultati delle ultime ore, il turno si completa oggi con sfide decisive: nel pomeriggio riflettori su Lecce-Atalanta e Juventus-Genoa, mentre in serata il big match tra Napoli e Milan può cambiare gli equilibri nelle zone alte della classifica. Tutte partite che si incastrano tra loro, in un turno destinato a ridisegnare gerarchie e ambizioni. Il calendario propone incroci delicati anche in chiave europea, con squadre chiamate a non perdere terreno proprio nella fase più calda della stagione. Ogni risultato pesa, ogni passo falso può riaprire scenari che sembravano chiusi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Serie A, Pasquetta decisiva: scudetto e Champions in bilico. Il Como frena a Udine, Atalanta a valanga sul Lecce, Juventus-Genoa 2-0. Attesa per Napoli-Milan

Serie A, Pasquetta decisiva: scudetto e Champions in bilico. Il Como frena a Udine, Atalanta a valanga sul Lecce. Attesa per Juventus e Napoli-MilanLa Serie A entra in una giornata chiave, con la Pasquetta che mette in palio punti pesanti sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions.

Serie A, Pasquetta decisiva: scudetto e Champions in bilico Como frena a Udine, attesa per Juventus e Napoli-MilanLa Serie A entra in una giornata chiave, con la Pasquetta che mette in palio punti pesanti sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions.

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Serie A, Pasquetta decisiva: scudetto e Champions in bilico. Il Como frena a Udine, Atalanta a valanga sul Lecce. Juventus subito in vantaggio sul Genoa, attesa per Napoli-MilanLa Serie A entra in una giornata chiave, con la Pasquetta che mette in palio punti pesanti sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions. Dopo i ... thesocialpost.it

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BIANCONERI A -1 JUVE-GENOA 2-0, UDINESE-COMO e LECCE-ATALANTA 0:00 - Intro 2:31 - Juventus-Genoa 2-0 7:30 - Udinese-Como 0-0 11:22 - Lecce-Atalanta 0-3 Seguimi anche sui miei social: Instagram https://www.instagram.com/neschio_ facebook

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