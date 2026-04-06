Serena Rossi, attrice e cantante, è attualmente impegnata in diversi progetti tra televisione, cinema e teatro, dove porta in scena un recital dedicato a Napoli. Recentemente ha raccontato di essere molto diretta nel privato, confessando di vomitare la permalosità e di risultare insopportabile. La stessa Rossi ha anche parlato di un episodio imbarazzante con un regista, quando ha ammesso di non averlo riconosciuto durante una serata passata insieme.

Serena Rossi è in televisione, al cinema e pure a teatro con un recital su Napoli e su Netflix con Non abbiam bisogno di parole, remake italiano d i La famiglia Bélier. E se oggi fa quello che fa lo deve prima di tutto alla sua professoressa delle medie, la signora Laganà. «Mi fece cantare alla recita di Natale, per me fu un’epifania – racconta in un’intervista a La Repubblica – Disse ai miei genitori “dovete aiutarla a coltivare questo dono”. Alberto Sironi si è battuto per avermi in Il commissario Montalbano, mi ha dato il coraggio di lasciare Un posto al sole, buttarmi in nuove cose, trasferirmi a Roma». Poi confessa che le piace trasferire agli altri ciò che l’appassiona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Serena Rossi: “Nel privato vomito tutta la permalosità e sono pure insopportabile”. Poi la figuraccia con Paolo Genovese: “Siamo usciti una sera insieme, non l’ho riconosicuto”

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Mina Settembre 4 è stata confermata. Siete favorevoli o contrari alla quarta stagione Sembrava proprio che Serena Rossi avesse detto basta al suo amato personaggio, ma la Rai ha deciso di proseguire con nuove puntate. Bisognava davvero fermarsi D facebook