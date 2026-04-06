Lo scorso agosto, due cittadini russi sono stati arrestati a Luanda con l’accusa di aver condotto attività di destabilizzazione, attirando l’attenzione dei mezzi di informazione africani. La notizia ha evidenziato come, con la scomparsa di figure chiave come Prigozhin, l’attività russa nel continente sembri meno evidente ma continui in modo più diffuso. Nei mesi successivi, le operazioni russe sono state monitorate da vicino da vari media locali.

Centralizzazione, disinformazione sofisticata e missioni militari più caute. Il nuovo modello di ingerenza dopo aver eliminato il fondatore del gruppo Wagner Quando lo scorso agosto il controspionaggio angolano ha arrestato due cittadini russi a Luanda con l’accuso di operazioni di destabilizzazione, i giornali africani seguirono la notizia. Quelli occidentali no. Gli arrestati erano legati alle strutture di Yegvgeny Prigozhin, il fondatore del gruppo Wagner, e avevano libri dal titolo esplicito: “Rivoluzioni colorate” e “Guerre sporche”. Un’istantanea della Russia contemporanea in Africa: presente, attiva, ma raramente ai titoli globali. È... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Senza Prigozhin, la Russia in Africa è meno visibile ma più pervasiva

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