Se vai con altri ragazzi farai la fine di Roberta Siragusa chiesto il rinvio a giudizio per un 24enne

Un uomo di 24 anni è stato richiesto in giudizio con l'accusa di aver minacciato una ragazza, facendo riferimenti al caso di una diciassettenne uccisa e bruciata da un suo ex fidanzato. Le minacce si sarebbero verificate in più occasioni, con il soggetto che avrebbe citato il tragico omicidio di Roberta Siragusa per intimidire la giovane. La procura ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio.

L’avrebbe minacciata in più occasioni arrivando a citare il brutale omicidio di una diciassettenne e sostenendo che se fosse andata con altri ragazzi le sarebbe “finita come Roberta Siragusa”, uccisa e bruciata a Caccamo dal fidanzato. Il sostituto procuratore Danilo Angelini ha chiesto il rinvio a giudizio per un ragazzo di 24 anni, attualmente detenuto a Enna e accusato di atti persecutori nei confronti dell’ormai ex fidanzata oggi diciottenne che avrebbe aggredito più volte “anche colpendola - secondo l’accusa - con una pietra in testa e con un pugno allo stomaco”. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla Procura... 🔗 Leggi su Palermotoday.it Fondi della Comunità montana, chiesto il rinvio a giudizio per Quadrini e altri indagatiSecondo la Procura di Cassino, le risorse dell’ente sarebbero state utilizzate per finalità estranee agli scopi istituzionali. Mazzette per rifare le strade di Roma, chiesto il rinvio a giudizio per Mr. Asfalto e altri 37 indagatiLa Procura chiede il processo per 37 indagati nell’inchiesta sulle mazzette per la manutenzione stradale. Farai la fine di Roberta Siragusa, la procura chiede rinvio a giudizio per stalker(ANSA) - PALERMO, 06 APR - La procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto il rinvio a giudizio di un ragazzo di 25 anni, Daniele Luigi ... notizie.tiscali.it Farai la fine di Roberta Siragusa, la procura chiede il rinvio a giudizio di stalkerLa procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Daniele Luigi Falica, di 25 anni, accusato di stalking nei confronti di una ragazza di 19 […] ... blogsicilia.it