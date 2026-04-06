Se lo stanno chiedendo in tanti | il campanile del Duomo riavrà mai la croce in cima alla cuspide?

Da nove anni il campanile del Duomo di Forlì manca della sua croce in cima, suscitando curiosità tra i cittadini. Il restauro in corso ha lasciato l’edificio temporaneamente senza questa emblematico elemento, ma non sono ancora stati comunicati i tempi previsti per il suo ripristino. La domanda sulla possibile reinstallazione della croce resta aperta, mentre il monumento si trova ancora sotto interventi di recupero.

L’occhio vuole la sua parte, è innegabile. Guardando il campanile del Duomo di Forlì, ancora ingabbiato dai restauri, viene spontaneo chiedersi se riavrà mai la croce sommitale, rimossa 9 anni orsono. Correva l’agosto 2017 e un fortunale di inaudita violenza scosse case e monumenti cittadini. Dalla conta dei danni emerse la necessità di mettere in sicurezza anche la torre campanaria della Cattedrale, intervenendo pure sulla croce metallica in cima alla cuspide, rimasta visibilmente piegata e instabile. L’operazione fu eseguita nell’ottobre di quell’anno da una ditta specializzata: grazie all’apporto di una gru e di operai “alpinisti”, il grande manufatto, costituito dal globo crucigero (portatore della croce) installato nel 1976, fu rimosso e calato a terra, fino ad essere deposto in un cortile interno in attesa del ripristino. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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L'ha derubata del portafoglio nei pressi di piazza Duomo, poi se ne è andato in bicicletta, notato in via Ponte alle Mosse dai carabinieri perché andava in bici contromano. In quella strada ha acquistato un pacchetto di sigarette ad un distributore automatico, pa facebook