Lunedì 6 aprile 2026 si disputa la trentunesima giornata di Serie A, con quattro partite in programma. Tra queste, spiccano gli incontri tra Napoli e Milan, due delle squadre più in vista della stagione, e le gare coinvolgono anche Juventus e Atalanta. Le partite si giocano tutte nello stesso giorno e rappresentano un momento cruciale per la posizione in classifica di tutte le squadre coinvolte.

Lunedì 6 aprile 2026 segna l’apice della trentunesima giornata di Serie A, con quattro incontri che vedono protagonisti squadre come Napoli, Milan, Juventus e Atalanta in una serie di sfide decisive per la classifica. Il programma di questo Lunedì di Pasqua inizia alle 12:30 CEST con il confronto tra Udinese e Como. Successivamente, alle 15:00 CEST, l’Atalanta farà visita al Lecce, mentre alle 18:00 CEST la Juventus ospiterà il Genoa guidato da Daniele De Rossi. La giornata si chiuderà con l’evento più atteso alle 20:45 CEST, quando il Napoli, attualmente terzo in classifica, affronterà il Milan, che occupa invece la seconda posizione, in un duello diretto per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro per lo Scudetto: Napoli e Milan si sfidano in un lunedì shock

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Terribile scontro lungo la provinciale 572. Fortunatamente le conseguenze per i passeggeri delle due auto non sono gravi. facebook

Lo scontro armato si chiama guerra. Poi i conflitti al loro interno hanno variabili, crimini, pretesti, alibi, scopi, influenze, etc. x.com