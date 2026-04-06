Scienza viaggi e finanza | il palinsesto di Rai 3 per il 7 aprile

Il palinsesto di Rai 3 per martedì 7 aprile include programmi che vanno dall'informazione agli approfondimenti culturali e all'intrattenimento. La giornata prevede trasmissioni dedicate a temi scientifici, viaggi e finanza, offrendo agli spettatori una varietà di contenuti senza interruzioni pubblicitarie. La programmazione si concentra su eventi e documentari, con un’attenzione particolare alle tematiche di attualità e cultura.

Il palinsesto di Raitre per martedì 7 aprile propone un percorso che intreccia informazione, approfondimenti culturali e intrattenimento. La giornata si articola tra appuntamenti fissi di attualità e spazi dedicati alla divulgazione scientifica e artistica. La mattinata si apre alle 06,00 con RaiNews24, seguita alle 07,00 da TGR Buongiorno Italia e alle 07,30 dalla versione regionale TGR Buongiorno Regione. Alle 08,00 l’appuntamento è con Agora, mentre alle 09,45 spazio a Re Start. La fascia presagiale vede Elisir alle 10,50, seguito dal Meteo 3 alle 11,55. Il mezzogiorno è dominato dall’informazione con il TG3 alle 12,00, il TG3 Fuori TG alle 12,25 e Quante storie alle 12,50. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scienza, viaggi e finanza: il palinsesto di Rai 3 per il 7 aprile Come cambia il palinsesto della Rai con le Olimpiadi? I programmi cancellati in tv per due settimane. E su Rai 1 per la Cerimonia d’Apertura…Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono già incominciate con le prime gare, ma bisognerà aspettare le ore 20. Giorno della Memoria 2026, il palinsesto di Rai e Mediaset per non dimenticareIl 27 gennaio, l’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, è una data che ogni anno chiede silenzio,... Argomenti più discussi: In cerca di idee | Gli italiani in Svezia, tra tecnologia e scienza; NATO Internship Programme 2027; Cgia di Mestre: bollette, stangata in Veneto con rincari fino a 1,7 miliardi per famiglie e imprese; Intercettati 8 milioni di euro non dichiarati nel 2025. #BuonCompleanno all'ex astronauta ed ingegnere Paolo Nespoli che compie 69 anni #ilmattino #spazio #italia #scienza facebook