Scappa in A1 il cagnolone Oreste appena adottato salvato dagli agenti della Polstrada

Un cane appena adottato ha scatenato un inseguimento sulla strada statale dopo essersi liberato dal collare. Dopo aver lasciato il rifugio, l’animale ha deciso di scappare, scappando lungo l’autostrada. Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti per intercettarlo e metterlo in sicurezza. La situazione ha causato qualche disagio al traffico, ma l’animale è stato recuperato senza incidenti.

Bologna, 6 aprile 2026 – Tanta era la felicità di Oreste di essere stato adottato e aver lasciato il rifugio che, con sprezzo del pericolo, si è liberato dal collare ed è scappato per farsi una corsetta. Il problema è che il cagnone meticcio nero non si trovava in un prato o in un parco, ma all’area di servizio di Roncobilaccio, dove la coppia che lo aveva appena adottato si era fermata un attimo per spezzare il viaggio verso casa. Il cane ha rischiato di essere investito. Il cagnone scivola lungo il pendio, i proprietari disperati. È successo qualche giorno fa e il maldestro cagnolone deve ringraziare i poliziotti della Polstrada di Pian del Voglio che, chiamati dai proprietari disperati, sono riusciti a raggiungerlo e metterlo in salvo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scappa in A1, il cagnolone Oreste (appena adottato) salvato dagli agenti della Polstrada Dopo aver ricevuto lo sfratto da casa voleva gettarsi sotto un treno, salvato dagli agenti della PolferI poliziotti, allertati dal personale ferroviario, sono accorsi nei pressi del marciapiede del binario 1 mettendo in sicurezza l’uomo, che proprio in... Detenuto tenta di impiccarsi nel carcere di Terni, salvato dagli agenti della penitenziariaI sindacati proseguono lo stato di agitazione: “Siamo al collasso, con sezioni al limite e lavori di ristrutturazione a rischio” Un detenuto...