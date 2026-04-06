Sassari Pasquetta | ecco chi apre e gli orari dei supermercati

A Sassari, durante la giornata di Pasquetta, i servizi commerciali saranno regolamentati con aperture diverse tra i supermercati più grandi e i negozi di prossimità. Il comune ha comunicato gli orari di apertura e chiusura di vari esercizi commerciali, prevedendo modalità di accesso e eventuali chiusure per la festività. La regolamentazione riguarda sia le grandi superfici di vendita sia i negozi di quartiere.

Il comune di Sassari organizza i servizi commerciali per la festività di Pasquetta, con aperture differenziate tra i grandi poli di consumo e i negozi di prossimità. La disponibilità dei supermercati e dei servizi di ristorazione varierà sensibilmente a seconda della zona della città. L’area del centro commerciale Porte di Sassari avrà una programmazione specifica per permettere l’accesso ai servizi durante tutto il giorno. La galleria principale rimarrà aperta al pubblico dalle 10 alle 20, mentre lo Spazio Conad e i punti ristoro garantiranno un servizio senza interruzioni a partire dalle 8:30 fino alle 20. Per quanto riguarda il settore alimentare, il supermercato Carrefour assicurerà un orario continuato che va dalle 8 alle 21. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, Pasquetta: ecco chi apre e gli orari dei supermercati Supermercati aperti a Pasquetta? Ecco quali e gli orariLa maggior parte delle grandi catene di supermercati sceglie di tenere le serrande abbassate la domenica di Pasqua, mentre il lunedì di Pasquetta... Pasqua e Pasquetta 2026, i supermercati aperti a Livorno il 5 e 6 aprile: gli orariSe in questi giorni e fino ad oggi i cittadini hanno preferito rivolgersi ai negozi di fiducia per preparare la tavola in occasione delle festività... Temi più discussi: Archeologia, arte, fotografia per la Pasqua tra i musei: ecco le mostre da visitare domenica e lunedì; Cosa fare a Sassari nel weekend del 4 e 5 aprile; Sorpresa di Pasqua dagli U2, ecco il nuovo ep ‘Easter Lily’; Sassari, Pasquetta all’Ippodromo Pinna: musica live e dj set per una giornata speciale. Sassari, una Pasquetta diversa. Tanta musica all’Ippodromo Pinna, la città propone un’alternativa alla gita fuori portaSassari cambia musica e si iscrive a buon diritto tra le città turistiche anche a Pasquetta. L’amministrazione comunale ha allestito una giornata di grande musica all’Ippodromo Pinna. sassarinotizie.com Settimana Santa a Sassari, tutti gli appuntamenti fino al concerto di PasquettaSassari Riti collettivi che diventano rappresentazione comunitaria. Celebrazioni religiose che si intrecciano con la tradizione popolare e con l’identità della città. A Sassari la Settimana Santa torn ... msn.com #Sassari, la vicenda "surreale" di un pensionato di 77 anni facebook I video che fanno bene al cuore Dopo la malattia e il trapianto di midollo Achi è tornato ad allenarsi e sta facendo allenamento individuale in palestra a Sassari #Polonara x.com