Mercoledì 15 aprile alle 17:30, presso la sede del Circolo Grazia Deledda in via Pitelli, al Parco Sabrina, sarà presentato il libro L’isola muta da Andrea Negro. L’evento si svolge in Sardegna, in un contesto caratterizzato da silenzio e segretezza, e vedrà l’autore dialogare con i presenti. La presentazione si terrà in un locale situato nel quartiere del Parco Sabrina.

Andrea Negro presenterà il libro L’isola muta mercoledì 15 aprile alle 17:30 presso la sede del Circolo Grazia Deledda in via Pitelli, 37, al Parco Sabrina. L’evento vedrà l’autore dialogare con Giovanni Battista Bassu, presidente dell’associazione. L’opera, pubblicata dalle Edizioni della Goccia, nasce come diario di un viaggio svoltosi nel 2021. Lo scrittore ha cercato rifugio in Sardegna per allontanarsi da una Pianura Padana bloccata dalle restrizioni pandemiche. Il racconto segue un itinerario solitario in scooter, lontano dai percorsi turistici standard e dal caos della Costa Smeralda. L’obiettivo era scoprire i silenzi di una terra ancora non alterata dal turismo di massa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna segreta e silenzi: Andrea Negro presenta L’isola muta

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