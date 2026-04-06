Sandro Campagna | Bella partita considerando il periodo della stagione non ci siamo mai disuniti

Il Settebello ha aperto con una vittoria il suo cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile. Dopo la partita, l’allenatore ha commentato che si trattava di una buona prestazione, considerando il momento della stagione, e ha sottolineato che la squadra non si è mai smarrita durante l’incontro. La sfida si è conclusa con il risultato positivo per la squadra italiana.

Inizia con una vittoria il percorso del Settebello nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile. Ad Alessandropoli, in Grecia, l’Italia ha infatti battuto per 12-10 la Spagna nella prima giornata dedicata al Gruppo B. Prestazione solida e determinata quella degli azzurri che hanno tenuto botta agli iberici prima dell’allungo decisivo nel finale. La partita, equilibrata fino a metà del quarto periodo, è stata decisa da Di Somma e Carnesecchi, abili a piazzare le reti decisive prima del punto esclamativo sulla vittoria firmato da Guerrato. Il Settebello tornerà in acqua martedì alle 18.45 contro gli Stati Uniti d’America per la seconda partita del girone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sandro Campagna: “Bella partita considerando il periodo della stagione, non ci siamo mai disuniti” Milan, Bartesaghi nel pre partita di Bologna: “Consapevoli del periodo importante della stagione”Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Sandro Campagna: “Tutto fa crescere la squadra, dalla prossima partita recuperiamo Iocchi Gratta”Seconda partita e seconda vittoria per la Nazionale italiana di pallanuoto agli Europei di Belgrado. Si parla di: Pallanuoto, via alla World Cup: Settebello a caccia della Final Eight. Sandro Campagna: Bella partita considerando il periodo della stagione, non ci siamo mai disunitiInizia con una vittoria il percorso del Settebello nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile. Ad Alessandropoli, in Grecia, l'Italia ha ... oasport.it Sandro Campagna: L’oro mondiale del 2011 nato dalle cene con Velasco e Sacchi. Futuro da dirigente? Mi piacerebbeDalla Cittadella dello Sport di Siracusa alle 500 panchine con il Settebello: Sandro Campagna racconta a Fanpage.it come si costruisce una mentalità vincente tra ricordi olimpici, errori trasformati ... fanpage.it