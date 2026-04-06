Sampdoria-Empoli probabili formazioni | le scelte di Lombardo e Caserta

Da genovatoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pausa per le partite delle nazionali, che hanno visto ancora una volta l’Italia non qualificarsi ai Mondiali, i campionati di calcio riprendono con la sfida tra Sampdoria ed Empoli. Le formazioni sono state annunciate dai rispettivi allenatori, Lombardo e Caserta, con alcune novità nei titolari e nelle strategie di gioco. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito e sarà seguita da appassionati e addetti ai lavori.

Match salvezza allo stadio Luigi Ferraris: si gioca lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 17:15. Striscione a Bogliasco dopo la contestazione pre-Avellino e prezzi speciali allo stadio Dopo la pausa-nazionali, con l'Italia che ha ancora una volta fallito l'accesso ai Mondiali, tornano i campionati. Lunedì 6 aprile alle ore 17:15 si gioca Sampdoria-Empoli allo stadio Luigi Ferraris di Genova, match fondamentale per i blucerchiati, a caccia di punti salvezza dopo il successo contro l'Avellino prima della sosta. Prezzi speciali per i tifosi (qui i dettagli) e striscione di contestazione appeso a Bogliasco sabato mattina, con scritto: "Anche se oggi non ci vediamo, nulla è cambiato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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