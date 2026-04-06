Sampdoria-Empoli probabili formazioni | le scelte di Lombardo e Caserta

Dopo la pausa per le partite delle nazionali, che hanno visto ancora una volta l’Italia non qualificarsi ai Mondiali, i campionati di calcio riprendono con la sfida tra Sampdoria ed Empoli. Le formazioni sono state annunciate dai rispettivi allenatori, Lombardo e Caserta, con alcune novità nei titolari e nelle strategie di gioco. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito e sarà seguita da appassionati e addetti ai lavori.

Match salvezza allo stadio Luigi Ferraris: si gioca lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 17:15. Striscione a Bogliasco dopo la contestazione pre-Avellino e prezzi speciali allo stadio Dopo la pausa-nazionali, con l'Italia che ha ancora una volta fallito l'accesso ai Mondiali, tornano i campionati. Lunedì 6 aprile alle ore 17:15 si gioca Sampdoria-Empoli allo stadio Luigi Ferraris di Genova, match fondamentale per i blucerchiati, a caccia di punti salvezza dopo il successo contro l'Avellino prima della sosta. Prezzi speciali per i tifosi (qui i dettagli) e striscione di contestazione appeso a Bogliasco sabato mattina, con scritto: "Anche se oggi non ci vediamo, nulla è cambiato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Sampdoria-Venezia, probabili formazioni: le scelte di LombardoEnnesimo ribaltone in panchina per la Sampdoria, via Gregucci e Foti, al loro posto è stato scelto Attilio Lombardo, già nello staff, ora chiamato a... Temi più discussi: Sampdoria-Empoli, probabili formazioni: le scelte di Lombardo e Caserta; Sampdoria, Henderson out con l'Empoli. E' l'ora di Abildgaard; Sampdoria - Diretta; Sampdoria-Empoli: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming. Sampdoria-Empoli: probabili formazioni, orario, tv e pronosticoSampdoria-Empoli: probabili formazioni, orario, tv e pronostico. News 24 ore su 24, approfondimenti e rubriche sul mondo del calcio. calcioinpillole.com Sampdoria, con l'Empoli serve un altro scatto salvezzaI blucerchiati in campo oggi a Marassi (ore 17,15) per dare continuità alla vittoria sull’Avellino. E’ la prima gara dopo la conferma in panchina di Lombardo ... primocanale.it La Sampdoria si prepara alla sfida contro l’Empoli nella 33ª giornata di Serie B. Il match si gioca lunedì 6 aprile alle 17:15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. facebook Sampdoria, riparte la corsa salvezza. Lombardo: "Empoli tappa fondamentale per il nostro futuro, servirà coraggio da parte di tutti" x.com