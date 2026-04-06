Sampdoria-Empoli 1-0 pagelle | Viti e Abildgaard alzano il muro brillano Conti e Begic

Nella partita tra Sampdoria ed Empoli, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Pierini. I difensori Viti e Abildgaard sono stati tra i protagonisti, rafforzando la linea difensiva, mentre Conti e Begic si sono distinti per le loro prestazioni. La vittoria permette alla Sampdoria di accumulare punti utili per la classifica e di avvicinarsi alla salvezza.

Blucerchiati molto positivi nel complesso, in attacco Coda spreca due buone occasioni mentre Pierini si fa trovare pronto all'appuntamento con il goal La Sampdoria supera 1-0 l'Empoli grazie al goal di Pierini e mette altri tre mattoncini sulla propria salvezza. Una gara vinta di misura al termine di 90 minuti intensi, con la squadra di Lombardo ben messa in campo, concentrata e brava a concedere poco o nulla agli avversari. Il solito problema è fare goal, Coda ha fallito due buone occasioni mentre Fulignati ha detto due volte no a Barak, il goal da tre punti porta la firma dell'ex Sassuolo, ancora una volta determinante con la sua qualità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Sampdoria-Padova 1-0, pagelle: Abildgaard comanda la difesa, Begic è ancora decisivoBuona prova di tutta la difesa, ma brillano anche Di Pardo, Henderson e Ricci: lo sloveno guadagna il rigore da tre punti, trasformato da Brunori La... Modena-Sampdoria 1-2, pagelle: Begic robot d'acciaio, bene il centrocampoLa Sampdoria torna con tre punti d'oro dalla trasferta di Modena e sfata il tabù lontano dal Ferraris, la vittoria non arrivava dall'ottobre 2024. Temi più discussi: Sampdoria, Henderson out con l'Empoli. E' l'ora di Abildgaard; Tutte le sfide fra Sampdoria ed Empoli a Marassi; Sampdoria - Empoli (Serie B): la cronaca in diretta del match; Sono ventiquattro i convocati di Lombardo per Sampdoria-Empoli. Calcio: Sampdoria batte Empoli e si allontana dai play outDopo l'Avellino anche l'Empoli cade al Ferraris contro la Sampdoria di Attilio Lombardo che vince 1-0 grazie al sigillo di Pierini e sale a 37 punti in classifica con la zona play out che si allontana ... ansa.it Sampdoria-Empoli 1-0, ai blucerchiati basta PieriniGenova, 6 aprile 2026 – L’ Empoli torna dal Ferraris leccandosi le ferite. Nella saga degli errori vince la Sampdoria, che approfitta di uno svarione azzurro per sbloccare il risultato e conquistare ... lanazione.it Pierini decide la sfida! La Sampdoria batte l’Empoli 1-0 e porta a casa tre punti pesanti #SerieBKT #LaBChannel facebook Sampdoria Empoli Genova Stadio Luigi Ferraris 17.15 x.com