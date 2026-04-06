In occasione della Giornata mondiale della Salute del 7 aprile 2026, la direttrice sanitaria di una Casa di Cura ha rivolto un appello ai professionisti del settore medico. L’obiettivo è affrontare le sfide che la scienza deve superare entro il 2026 per garantire una migliore protezione del pianeta e della salute pubblica. L’evento mira a sensibilizzare sulle questioni ancora aperte e a promuovere l’impegno nel settore sanitario.

Luisa Caliendo, direttrice sanitaria della Casa di Cura San Michele di Maddaloni, ha lanciato un appello ai professionisti del settore medico in occasione della Giornata mondiale della Salute che si terrà il 7 aprile 2026. L’obiettivo è promuovere un impegno collettivo per garantire a tutti un domani più protetto e in salute. Il tema scelto dall’Oms per l’edizione 2026 mette al centro il sostegno alla scienza attraverso l’unione delle forze. Questa ricorrenza segna l’inizio di un percorso che durerà un anno intero, focalizzato sulla capacità della cooperazione scientifica di tutelare non solo l’essere umano, ma anche gli animali, le piante e l’intero pianeta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute 2026: la sfida della scienza per proteggere il pianeta

Giornata mondiale del riciclo: un impegno condiviso per proteggere il pianetaOgni bottiglia, scatola, contenitore, lattina o qualunque oggetto che a noi ormai sembra inutile, può avere una seconda vita.

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