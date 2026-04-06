Salernitana-Benevento Scurto vice di Cosmi | Sconfitta diversa rispetto a Potenza giallorossi in B con merito

In sala stampa, Giuseppe Scurto, che ha preso il posto di Cosmi, ha commentato la partita tra Salernitana e Benevento. Ha affermato che la sconfitta rispetto a quella contro Potenza è diversa e ha riconosciuto che i giallorossi sono in Serie B con merito. Il tecnico ha anche cercato di vedere il lato positivo della situazione, senza entrare in analisi approfondite.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prova a vedere il bicchiere mezzo pieno in sala stampa Giuseppe Scurto che ha parlato al posto di Cosmi. Il tecnico, inoltre, ha dato i giusti meriti al Benevento che con il blitz dell’Arechi ha conquistato la promozione in serie B con tre giornate di anticipo. “ Sono due sconfitte diverse. Quella di Potenza – ha detto Scurto – è stato un brutto passo falso. Oggi almeno dal punto di vista difensivo credo sia stato fatto un passo in avanti. Abbiamo concesso poco al Benevento che ha grandi qualità offensive. Bisognava fare qualcosa di più in avanti. Abbiamo dato tutto. Oggi era una gara molto sentita. Era necessario sfruttare più gli spazi che il Benevento ha lasciato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana-Benevento, Scurto (vice di Cosmi): “Sconfitta diversa rispetto a Potenza, giallorossi in B con merito”” Verso Potenza-Salernitana, Cosmi: “Vincere deve diventare la norma”Tempo di lettura: 4 minutiGiornata di campionato numero 34 all’orizzonte per la Salernitana, impegnata domani allo stadio Alfredo Viviani contro il... Salernitana-Benevento, Cosmi: “Oltre a Capomaggio forse out un centrocampista”Tempo di lettura: 4 minutiLunedì in Albis all’Arechi per la Salernitana ed i suoi tifosi. Scurto (vice Cosmi): Gara equilibrata decisa da episodio. Mancato qualcosa avantiStampaIn sala stampa per la Salernitana sconfitta in casa dal Benevento il vice di Serse Cosmi (scappato via per problemi personali a fine gara) Giuseppe Scurto per le interviste post-gara: Partita e ... salernonotizie.it Salernitana: sconfitta interna con il Benevento, che festeggia la promozione in BIl giorno di Pasquetta ha visto in campo la Salernitana che, allo stadio Arechi, ha ospitato il Benevento. Per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, in diretta su Sky, i granata, quint ... infocilento.it