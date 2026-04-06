A Venturina Terme, un locale con slot machine è stato oggetto di indagini da parte dei carabinieri. Durante le verifiche, sono state trovate telecamere installate illegalmente per monitorare il personale e sono state riscontrate carenze nei corsi di sicurezza richiesti dalla normativa. Il titolare del locale si trova ora sotto indagine e ha ricevuto una multa. La vicenda riguarda questioni di sicurezza e rispetto delle norme di legge.

Il titolare di un locale dedicato alle slot machine a Venturina Terme, nel comune di Campiglia Marittima, è finito sotto indagine dopo che i carabinieri hanno scoperto l’uso illegale di telecamere per sorvegliare lo staff e la mancanza di corsi di sicurezza obbligatori. L’intervento è scattato grazie all’azione del Nucleo ispettorato del lavoro di Livorno. I militari hanno accertato che gli impianti audiovisivi non erano installati per scopi organizzativi o di tutela, ma venivano impiegati per monitorare a distanza le attività dei dipendenti, violando le norme vigenti. Oltre alla questione della privacy, l’ispezione ha rivelato che il datore di lavoro ha ignorato l’obbligo di fornire formazione, informazione e addestramento al personale, come richiesto dal decreto legislativo 81 del 2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sala slot a Venturina: spionaggio e zero sicurezza, multa al boss

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