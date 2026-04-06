Sabatini | Il Barcellona vuole Bastoni e anche questo giocatore della Juventus

Un dirigente ha dichiarato che il Barcellona sta cercando di acquistare Bastoni, difensore della Juventus, e anche un altro calciatore appartenente alla stessa squadra italiana. Queste affermazioni sono state rese pubbliche recentemente e riguardano i piani di mercato del club spagnolo. Al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sui nomi dei giocatori coinvolti o sulle trattative in corso.

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