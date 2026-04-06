Ruffano e Torrepaduli in marcia | torna Solidarietà in cammino

Sabato 11 aprile, i comuni di Ruffano e Torrepaduli organizzeranno nuovamente l’evento “Solidarietà in cammino”. L’iniziativa coinvolgerà i partecipanti in una camminata, con l’obiettivo di promuovere il benessere fisico e favorire momenti di condivisione tra i cittadini. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e mira a rispondere a un bisogno di vicinanza e supporto nella comunità locale.

RUFFANO – Ruffano e Torrepaduli in marcia: sabato 11 aprile torna “Solidarietà in cammino”. Unire il benessere fisico alla forza della condivisione per rispondere a un bisogno concreto della comunità. Con questo spirito nasce “Solidarietà in cammino”, l’iniziativa che sabato 11 aprile 2026 vedrà i cittadini di Ruffano e Torrepaduli marciare insieme in un grande abbraccio collettivo. Il percorso e l’appuntamento L'evento non è una semplice passeggiata, ma un gesto corale di partecipazione. Il ritrovo è fissato alle 15 presso il Parco Diego. Da qui, prenderà il via una camminata di circa 4 chilometri che attraverserà il territorio, con il rientro previsto intorno alle 18 nello stesso punto di partenza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Musica e solidarietà con Nuovo CamminoDomani alle 18, l’auditorium del liceo musicale ’Vincenzo Cardarelli’ ospiterà l’associazione spezzina Nuovo Cammino per dare luogo a un incontro che... "In cammino per la solidarietà", a Pordenone due visite guidate per EmergencyDue appuntamenti per riscoprire la storia di Pordenone e, contemporaneamente, compiere un gesto concreto di solidarietà. Temi più discussi: Furto nella notte nel basso Salento: ladri fanno razzia di sigarette e gratta&vinci; Spaccata al bar di Torrepaduli: ladri via con i Gratta&vinci; Furto nella notte alla tabaccheria di Torrepaduli. Ruffano e Torrepaduli in cammino per la solidarietà: l’11 aprile Solidarietà in camminoL’evento prevede una camminata solidale di circa quattro chilometri con partenza e arrivo al Parco Diego, in via G. Verga a Torrepaduli. Il raduno dei partecipanti è fissato alle 15:00, con partenza ... giornaledipuglia.com «InCanto di Natale», i centri storici di Ruffano e Torrepaduli si trasformano in un villaggio magicoI centri storici di Ruffano e Torrepaduli si trasformano in un villaggio magico con «InCanto di Natale», pronto ad attirare migliaia di visitatori grazie a un ricco calendario di eventi. Apertura ... lagazzettadelmezzogiorno.it Unire il benessere fisico alla forza della condivisione per rispondere a un bisogno concreto della comunità. Con questo spirito nasce “Solidarietà in cammino”, l’iniziativa che sabato 11 aprile vedrà i cittadini di Ruffano e Torrepaduli marciare insieme in un gra facebook