Rubate maglie e iPad alle ragazze della Uyba Volley U16 domani rischiano di non poter giocare | Ridateci almeno le divise

Dopo aver conquistato il titolo provinciale di categoria, le ragazze della squadra Under 16 di una società di pallavolo femminile di livello nazionale sono state vittime di un furto. Sono stati sottratti alcuni capi di abbigliamento e un dispositivo elettronico. La squadra teme di non poter partecipare alle prossime gare, chiedendo che vengano restituite le divise sottratte. La vicenda si è verificata nel periodo immediatamente successivo alla vittoria.

Prima il trionfo, poi una spiacevole sorpresa. La formazione Under 16 della Uyba Volley, società di pallavolo femminile di A1 di Busto Arsizio (Varese), fresca vincitrice del titolo provinciale di categoria, è stata vittima di un furto. Impegnate per alcuni giorni a Roma nel prestigioso “XV Randazzo International Tournament 2026”, le ragazze sono rimaste coinvolte in una spiacevole vicenda poco prima delle festività pasquali. Il pulmino, parcheggiato nelle vicinanze della palestra dove si erano appena svolte le premiazioni, è stato infatti saccheggiato da ignoti che, dopo aver aperto il mezzo della società, hanno rubato i borsoni delle ragazze oltre agli iPad utilizzati da giocatrici e allenatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rubate maglie e iPad alle ragazze della Uyba Volley U16, domani rischiano di non poter giocare: “Ridateci almeno le divise” Furto a Roma: senza divise e iPad, a rischio la Uyba Volley U16Il furto di divise e materiale tecnologico a Roma colpisce le giovani atlete della Uyba Volley U16, mettendo a rischio la loro partecipazione al... Pallavoliste dell’Uyba Under 16 derubate a Roma: “Ridateci almeno le maglie, altrimenti non possiamo giocare”Busto Arsizio (Varese), 6 aprile 2026 – Un momento di sport, divertimento e crescita personale si è trasformato in una brutta disavventura per la... Pallavoliste dell’Uyba Under 16 derubate a Roma: Ridateci almeno le maglie, altrimenti non possiamo giocareIl pulmino della società varesina, impegnata nella capitale per un torneo regionale, è stato saccheggiato da ignoti. Portate via le divise da gioco, le attrezzature e numerosi iPad: partecipazione a r ... quotidiano.net Rubano tutto alle giovani campionesse di volley: Restituiteci almeno le maglie per giocareDopo il trionfo nel torneo, il raid nel parcheggio: spariscono iPad e divise ufficiali, la società lancia un appello disperato per salvare la prossima partita ... milanotoday.it