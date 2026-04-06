Una donna di 50 anni, residente nella provincia di Ferrara, è stata licenziata dopo essere stata sorpresa a giocare a padel in una palestra mentre era in malattia, nel gennaio 2024. La sua azienda ha scelto di licenziarla e successivamente è stata condannata a pagare un risarcimento. La vicenda ha attirato l’attenzione sui limiti delle assenze per malattia e sui controlli sul comportamento dei dipendenti.

Una 50enne di Ferrara, caporeparto in un supermercato in provincia di Rovigo, era stata licenziata per giusta causa perché in malattia giocava a padel. Il tribunale ha accolto parzialmente il suo ricorso: non verrà reintegrata, ma l’azienda dovrà corrisponderle 18 mensilità. “Provvedimento sproporzionato e illegittimo”, la motivazione nella sentenza del giudice del lavoro di Rovigo. La 50enne ferrarese era stata sorpresa, nel gennaio 2024, in una palestra a giocare a padel mentre era in malattia. Al rientro in servizio, come caporeparto in un supermercato, il datore di lavoro le aveva consegnato una lettera di contestazione disciplinare, comunicandole l’immediata sospensione, finendo poi per licenziarla per giusta causa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rovigo, licenziata perché gioca a padel in malattia: azienda condannata a risarcirla

Licenziata perché sorpresa a giocare a padel mentre è in malattia: il giudice condanna l'azienda a risarcirlaLa lavoratrice aveva impugnato il licenziamento in tronco per giusta causa e un giudice del lavoro le ha dato ragione: il datore di lavoro dovrà ora...

Rovigo, licenziata per giusta causa perché gioca a padel in malattia: risarcita con 18 mensilitàUna 50enne di Ferrara, caporeparto in un supermercato in provincia di Rovigo, era stata licenziata per giusta causa perché in malattia giocava a...

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Licenziata perché sorpresa a giocare a padel mentre è in malattia: il giudice condanna l'azienda a risarcirlaLa lavoratrice aveva impugnato il licenziamento in tronco per giusta causa e un giudice del lavoro le ha dato ragione: il datore di lavoro dovrà ora versarle 18 mensilità ... today.it

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5/4/26. Porto Viro. L'AIL di Rovigo con i volontari di Donada e Contarina, con le uova pasquali, oltre a raccogliere fondi per l'associazione nelle piazze, hanno anche fatto visita,molto gradita,a due RSA "Il Gabbiano" (disabili) e "Villa Tamerici"(anziani) offrendo x.com