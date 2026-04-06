Sabato pomeriggio in via del Corso, un uomo di 34 anni è stato fermato dopo aver tentato di portare via tre capi d’abbigliamento da un negozio. La polizia è intervenuta e ha denunciato il cittadino cileno, che ora si trova in attesa di rimpatrio. L’intervento si è concluso con il sequestro della merce e l’identificazione dell’autore del tentato furto.

Un cittadino cileno di 34 anni è stato denunciato per aver rubato tre capi d’abbigliamento in un negozio di via del Corso, sabato pomeriggio. L’arresto è avvenuto durante i servizi di sicurezza intensificati dalla Polizia locale di Roma per le festività pasquali. L’azione si è sviluppata nel cuore del Tridente, dove gli agenti del primo gruppo centro monitoravano i flussi turistici. Un uomo ha attirato l’attenzione degli operatori per il suo comportamento sospetto nei pressi di un esercizio commerciale. Gli agenti hanno seguito il soggetto all’interno del punto vendita. Qui, l’uomo ha prelevato tre articoli dagli espositori e ha cercato di uscire senza effettuare il pagamento della merce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, furto sventato in via del Corso: 34enne verso il rimpatrio

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