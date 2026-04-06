Roma al collasso | 7 match per salvare la stagione e Gasperini

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra capitolina si trova in difficoltà dopo la sconfitta per 5-2 contro l’Inter a San Siro, con sette partite ancora da giocare prima di poter tirare le somme sulla stagione e sulla posizione dell’allenatore. La situazione richiede risposte immediate sul campo per evitare ulteriori complicazioni. La squadra si prepara a scendere in campo in una serie di incontri decisivi, con l’obiettivo di risollevare le sorti del campionato.

La Roma affronta un momento di profonda crisi dopo il pesante 5-2 subito contro l’Inter a San Siro, con sette impegni rimasti per decidere la stagione e il destino della guida tecnica. Il rientro dei giocatori è avvenuto nella notte tra Pasqua e Pasquetta, mentre gli allenamenti sono ricominciati immediatamente il giorno successivo alla sconfitta milanese. A Trigoria, durante le prime sessioni in vista del match contro il Pisa, l’atmosfera appare pesante. Il percorso nel 2026 ha messo a nudo le fragilità di un gruppo che, nella prima fase dell’anno, era riuscito a mascherare i propri limiti grazie a risultati positivi. In quel periodo, un nucleo solido e l’assenza di stop avevano permesso ai giallorossi di posizionarsi stabilmente tra le prime quattro classifiche della Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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