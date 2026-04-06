Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa riguardo alle recenti voci di mercato che collegano il centrocampista a un trasferimento al Real Madrid nella prossima stagione. Non sono stati forniti dettagli specifici sui negoziati o sulle possibilità di un trasferimento. Le indiscrezioni circolano da diversi giorni, alimentando interesse tra gli appassionati di calcio. Guardiola ha risposto ad alcune domande, ma senza entrare nel merito delle trattative o delle intenzioni del giocatore.

Pep Guardiola ha commentato in conferenza stampa le voci di mercato che vorrebbero il Real Madrid sulle tracce di Rodri in vista della prossima stagione. Futuro in bilico per Rodri (Ansa Foto) – calciomercato.it L’allenatore del Manchester City si è espresso sul futuro di Rodri, Pallone d’oro del 2024 e con un contratto fino al giugno del 2027 che sta lasciando delle porte aperte a un possibile addio del centrocampista spagnolo alla fine del campionato in corso. Il Real Madrid avrebbe messo nel mirino il calciatore, ma il Manchester City è pronto a mettere sul piatto un rinnovo di contratto per il proprio regista. Guardiola ha commentato così la situazione: “Non credo ci sia un calciatore in grado di rifiutare di giocare nel Real Madrid e Rodri è anche spagnolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Rodri al Real Madrid, arriva il commento di Pep Guardiola

Pep Guardiola ha davvero indossato una camicia di Our Legacy nel big match contro il Real MadridAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Rodri apre al trasferimento al Real MadridSito inglese: Il centrocampista del Manchester City Rodri non ha chiuso la porta a un potenziale trasferimento al Real Madrid.

Real Madrid Warned Rodri May Prefer Barcelona Move

Temi più discussi: Guardiola: Rodri? Nessuno può dire no al Real Madrid; Il Real Madrid ha vinto la battaglia mediatica per il Pallone d'Oro 2024: anche grazie a Rodri; Rodri follows Florentino’s roadmap to join Real Madrid; Chelsea, Enzo Fernandez: Mi piacerebbe vivere a Madrid, impressionato da Kroos e Modric.

Il Manchester City cerca di blindare Rodri per allontanarlo dall’interesse del Real Madrid.Fabrizio Romano ha recentemente riportato che il Manchester City ha presentato a Rodri un’offerta di rinnovo contrattuale estremamente vantaggiosa. Questa manovra arriva in un momento in cui il calcia ... napolipiu.com

Rodri Hernández apre la porta al Real Madrid: Non si può dire di no ai migliori club del mondoRodrigo Hernández torna nella nazionale spagnola, ripreso dagli infortuni, per essere capitano della squadra nelle ultime due amichevoli prima dei Mondiali, contro Serbia ed Egitto. Il centrocampista ... gamereactor.it

Domani Real Madrid-Bayern Monaco di Champions. Probabili formazioni e dove vedere il super match facebook

Zito Luvumbo è diventato un vero idolo a Maiorca. Assist contro il Real Madrid, ma ora l’obiettivo è ancora più grande: centrare la salvezza accanto a Muriqi #cronachedispogliatoio (1/6) x.com