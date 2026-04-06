Ritrovato relitto di nave da guerra affondata da Nelson in Danimarca

Il relitto di una nave da guerra affondata durante una battaglia nel XVIII secolo è stato recentemente ritrovato al largo delle coste danesi. La nave, nota come Dannebroge, trasportava circa 350 marinai e si pensa che più di 50 persone abbiano perso la vita nel momento in cui è affondata. L'evento si collegava a un combattimento navale condotto da una flotta britannica, sotto il comando di Nelson.

Un relitto navale risalente a oltre due secoli f a, affondato durante la Battaglia di Copenaghen, è stato individuato sul fondale del porto della capitale danese da un team di archeologi marini. Si tratterebbe della “ Dannebroge ”, nave da guerra danese armata con 60 cannoni, distrutta nel 1801 dalla flotta britannica guidata dall’ammiraglio Horatio Nelson. La scoperta è stata annunciata dal Viking Ship Museum, i cui esperti stanno conducendo le operazioni di scavo e recupero. Finora sono stati rinvenuti due cannoni, frammenti di uniformi, scarpe, bottiglie e resti umani appartenenti ad alcuni membri dell’equipaggio. La Dannebroge trasportava circa 350 marinai e si stima che oltre 50 persero la vita durante lo scontro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ritrovato relitto di nave da guerra affondata da Nelson in Danimarca Danimarca: ritrovata dopo 225 anni nave affondata da Horace Nelson(LaPresse) – A oltre due secoli dalla Battaglia di Copenaghen, archeologi marini hanno individuato nel porto della Copenaghen il relitto della nave... Iran, nave da guerra affondata da Usa: in un video l'equipaggio a una parata in IndiaL’equipaggio della nave da guerra iraniana affondata da un sottomarino statunitense vicino allo Sri Lanka aveva partecipato a esercitazioni navali... Argomenti più discussi: Donoussa è l’isola del silenzio ritrovato: viaggio ai confini delle Piccole Cicladi; Secondo relitto arcaico, firmato contratto per gli interventi di restauro e assemblaggio. Danimarca: ritrovata dopo 225 anni nave affondata da Horace NelsonDanimarca: ritrovata dopo 225 anni nave affondata da Horace Nelson ... msn.com Ritrovato relitto della storica portaerei Usa LexingtonMilano (askanews) – Dopo 75 anni il relitto della Lexington è stato individuato. La portaerei statunitense affondata durante la seconda guerra mondiale è stato rinvenuta nel mar dei Coralli da un team ... affaritaliani.it Santa Maria Navarrese, ritrovato il peschereccio “Luigino”: le immagini del relitto adagiato in fondo al mare Per le tue segnalazioni [email protected] oppure WhatsApp al 379 137 4733 Rivedi l'edizione sul sito https://www.radiostellatortoli.it/stella-dic facebook