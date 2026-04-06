Risultati Serie A 2025 26 LIVE | L’Atalanta asfalta il Lecce La Juventus supera il Genoa

Nella giornata di oggi sono arrivati i risultati delle partite di Serie A 202526. L’Atalanta ha battuto il Lecce con un punteggio netto, mentre la Juventus ha superato il Genoa in una partita giocata sul campo. Sono stati aggiornati anche gli sviluppi delle gare dell’Inter, con l’allenatore Cristian Chivu che segue da vicino l’andamento della squadra. Gli incontri sono stati trasmessi in diretta, offrendo ai tifosi tutte le informazioni sui risultati più recenti.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Serie A: Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3. Ora Juve-Genoa, stasera Napoli-Milan. VIDEOSi chiude oggi la 31esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Alle 15 scendono in campo Lecce e Atalanta, mentre alle 18 giocano Juventus e Genoa Prosegue oggi la 31esima giornata del campiona ... tg24.sky.it

Risultati Serie A, classifica | 1-1 in Lazio-Parma! Diretta gol live score 31^ giornata (oggi 4 aprile 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score sabato 4 aprile 2026 delle partite per la 31^ giornata di campionato che si giocano oggi. ilsussidiario.net

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