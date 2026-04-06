Rischio pompe di carburante vuote Nel caso che si fa?

Negli ultimi giorni si sono registrati segnali di tensione nel settore dei carburanti, con preoccupazioni che aumentano riguardo alla possibilità di scorte esaurite nelle pompe di distribuzione. La crescita dei prezzi di gasolio e benzina ha già causato disagi ai consumatori, mentre ora si teme che la disponibilità di carburante possa ridursi ulteriormente. La situazione ha suscitato interrogativi sulle eventuali misure da adottare in caso di criticità nelle forniture.

Oltre ai disagi per i costi di gasolio e benzina alle stelle scatta ora il timore delle pompe di carburante vuote. Il gruppo AmbientalMente Lecco interviene sul tema di stretta attualità con un comunicato stampa dal titolo forte e chiaro: “Pompe di carburante vuote. E ora che si fa?” riflettendo sulle possibili contromisure e i rischi del momento. Attualmente non sono comunque segnalate ufficialmente pompe a secco, i distributori funzionano anche nel Lecchese e la riflessione del gruppo civico è legata a un rischio futuro se la situazione internazionale non dovesse migliorare. Con un'analisi che evidenzia anche le azioni già messe in campo in città a favore di una mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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POMPE CARBURANTE…faccio CHIAREZZA!

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Timori per i cartelli comparsi in numerose pompe che proponevano prezzi convenienti x.com