La Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 12 anni e 8 mesi di carcere per Vincenzo Zagaria, riconosciuto colpevole di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso. La sentenza è arrivata il 6 aprile 2026, dopo la revoca del ricorso presentato dall’imputato. L’indagine ha riguardato attività di riciclaggio tra i quartieri della Magliana e il clan dei Casalesi, coinvolgendo vari soggetti e operazioni illecite.

Vincenzo Zagaria è stato condannato definitivamente a 12 anni e 8 mesi di carcere per riciclaggio aggravato dal metodo mafioso, dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso il 6 aprile 2026. La decisione della seconda sezione della Suprema Corte chiude il percorso giudiziario, rendendo definitiva la sentenza della Corte di Appello di Napoli. I giudici di legittimità hanno stabilito l’inammissibilità dell’istanza della difesa, poiché questa tentava di richiedere una nuova analisi dei fatti, operazione non consentita in questo grado di giudizio. Il tribunale ha confermato che la motivazione della corte territoriale era solida e logicamente strutturata, specialmente in merito alla natura illecita dei capitali oggetto del processo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riciclaggio tra Magliana e Casalesi: 12 anni a Vincenzo Zagaria

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