Riaperti a sorpresa i giardini a lago la gente torna a camminare lungo il cannocchiale del Tempio Voltiano

Nella giornata di Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026, i giardini a lago sono stati riaperti, come mostrato da una foto inviata da un lettore. La riapertura ha consentito alle persone di tornare a passeggiare lungo il cannocchiale del Tempio Voltiano, anche se le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente l'apertura. La zona era stata chiusa in precedenza per motivi non specificati.

I giardini a lago “riaprono”. O almeno così sembrerebbe guardando la foto inviata da un lettore nella giornata di Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026. Peccato che si tratti di una riapertura tutta molto ufficiosa. L’area, come noto, è ancora un cantiere. I lavori di riqualificazione sembrano in ritardo, anche a seguito della rescissione del contratto con la prima azienda incaricata. Le transenne delimitano ancora gli spazi e la zona resta formalmente interdetta, in attesa della conclusione degli interventi prevista – almeno sulla carta – entro metà maggio (precedentemente doveva essere entro ffine aprile). Eppure, complice la giornata di sole e il richiamo del lungolago, qualcuno ha deciso di “anticipare” i tempi. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: I peri bocciati in via XX Settembre “riciclati” ai giardini a lago: niente più ciliegi davanti al Tempio Voltiano