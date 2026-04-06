Reggio a Canestro | tra l’80-76 di Milano e il mito di Montecchi

La partita tra la squadra locale e l’Olimpia si è conclusa con un punteggio di 80-76 a favore dei visitatori. La squadra di casa torna in campo dopo aver affrontato Milano, che in quel momento non era al massimo della sua forma. La partita ha visto una lunga lotta tra le due squadre, con il risultato che si è deciso negli ultimi minuti.

La Una Hotels rientra da Milano con un risultato di 80 – 76, mancando la vittoria contro un’Olimpia che non stava attraversando il suo momento di forma migliore. La sfida si è svolta nella domenica di Pasqua. Il rammarico per l’occasione sprecata sarà al centro del prossimo appuntamento televisivo di Reggio a Canestro. La trasmissione andrà in onda su Telereggio alle 22:30, con una replica prevista per martedì alle 15:15 e la possibilità di seguire lo streaming su.com. Analisi tecnica e volti della serata. In studio saranno presenti Manuela Catellani e Ferruccio Landini. A loro si unirà Maurizio Rossi, professionista di basketinside.com, per smontare i dettagli della gara e capire dove sia mancato il colpo decisivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio a Canestro: tra l’80-76 di Milano e il mito di Montecchi Brooks, quarto quarto clamoroso, Milano-Reggio Emilia 80-76: highlightsGli highlights della vittoria 80-76 dell'Olimpia Milano su Reggio Emilia nella 25esima giornata della Serie A di basket. Leggi anche: Madame, voce e mito della "divina Callas" diventano danza nelle coreografie di Canestro Argomenti più discussi: SODINI CAMP(L’INTERVISTA), ECCO PERCHE’ VERRO’ IN CALABRIA; POLLINO SENZA SCONTI,ANCORA UN SUCCESSO; REGGIO A CANESTRO, CITTA' DI BASKET, BUFFA ILLUMINA PER DUE ORE DI MERAVIGLIE; Enza Gaeta, la coach che insegue il sogno tra tre palestre e mille bambini. | Olimpia a Valencia: “Diamo continuità alla difesa mostrata con Reggio Emilia” Preview partita tinyurl.com/5778rrf8 | “In Valencia, we intend to be consistent with the last defensive effort” Game preview tinyurl.com/ywbt6pyy #ForzaOlimpia x.com Borgo medievale di Gerace. Reggio Calabria Carla Commisso. facebook