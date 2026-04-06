Record mondiale | Mike Aidala solleva 118 kg nel Turkish Get-Up

Il 23 febbraio 2026, un atleta ha stabilito un nuovo record mondiale Guinness sollevando 261 libbre, circa 118,6 chilogrammi, durante un Turkish Get-Up. L’impresa è stata eseguita con un bilanciere e rappresenta la massima quantità di peso sollevata in questa disciplina. La prestazione è stata riconosciuta ufficialmente come record mondiale.

Mike Aidala ha stabilito un nuovo record mondiale Guinness il 23 febbraio 2026, sollevando un bilanciere da 261 libbre (118,6 kg) durante l’esecuzione di un singolo Turkish Get-Up. L’atleta, che si occupa di endurance e strongman, ha raggiunto questo traguardo dopo una sessione estenuante durata due ore e mezza. Il risultato finale emerge come superamento del suo stesso precedente primato, fissato a 255 libbre (115,6 kg) nel marzo 2025. Il percorso verso questa impresa non è stato lineare. Solo due giorni prima, il 21 febbraio 2026, Aidala aveva tentato di battere il proprio record senza riuscirci, descrivendo l’esperienza come una sfida individuale contro il peso e definendo il movimento in questione come un’orchestra coordinata di azioni che devono essere perfettamente sincronizzate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Record mondiale: Mike Aidala solleva 118 kg nel Turkish Get-Up Leggi anche: Come migliorare il proprio deadlift, secondo chi solleva 400 kg Osakue vince a Melbourne nel Continental Tour Gold: 57,94 nel disco. Myers record mondiale nei 1500La primatista italiana delle Fiamme Gialle si impone alla terza uscita stagionale davanti alla nigeriana Amaechi.