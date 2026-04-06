Record di presenze a Napoli per Pasqua | servizi potenziati dal Comune

Durante le festività di Pasqua, Napoli ha registrato il numero più alto di presenze mai visto, portando a un aumento della richiesta di servizi pubblici e di sicurezza. Per far fronte all’afflusso, le autorità locali hanno potenziato le attività di controllo e rafforzato i servizi di trasporto pubblico, garantendo un flusso più efficiente di visitatori e residenti nella città. Le operazioni si sono svolte su tutto il territorio, coinvolgendo diverse forze dell’ordine e servizi di emergenza.

Il Comune di Napoli ha attuato un piano straordinario per le festività pasquali. Grazie al coordinamento del Tavolo tecnico per il decoro urbano guidato da Ciro Turiello, l’amministrazione “ha risposto all’eccezionale afflusso turistico, garantendo decoro, sicurezza e solidarietà”, si legge in una nota. L’Asia, l’azienda di igiene urbana, ha messo in campo una forza lavoro di 1.400 unità tra autisti e operai, supportati da 600 automezzi in servizio, oltre all’ausilio dei servizi esterni. Questa organizzazione ha permesso di gestire e raccogliere complessivamente 1.500 tonnellate di rifiuti, garantendo il riassetto costante dei cestini e lo spazzamento nelle aree a maggiore affluenza come il centro storico, il Vomero e la zona est di San Giovanni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Pasqua a Napoli: record di presenze e servizi potenziatiL’Amministrazione Comunale di Napoli, sotto la guida del Sindaco Gaetano Manfredi, ha attuato un piano straordinario per le festività pasquali. Sicurezza: potenziati i servizi della polizia locale per le feste di PasquaL'assessora alla Polizia Locale e alla Sicurezza Urbana, Arianna Viscogliosi, sottolinea: “Abbiamo rafforzato i servizi per i genovesi e i turisti,... Temi più discussi: Calciatori europei con più presenze in nazionale: Cristiano Ronaldo a quota 226 col Portogallo; CR7, doppietta al rientro dall'infortunio: quanto gli manca per il traguardo dei 1000 gol; Si chiude con record di presenze e gradimento la rassegna teatrale Evoluzioni; Record di presenze nel 2025 nei poli culturali dell’Erpac: visitatori più che raddoppiati. Record di presenze a Napoli per Pasqua, i servizi potenziati dal ComuneIl Comune di Napoli ha attuato un piano straordinario per le festività pasquali. ansa.it Pasqua a Napoli, record di presenze e servizi potenziati: in campo oltre 1400 operatori AsiaL’Amministrazione Comunale di Napoli, sotto la guida del Sindaco Gaetano Manfredi, ha attuato un piano straordinario per le ... msn.com Non Roma, non Firenze, non Venezia. Il record mondiale assoluto di concentrazione di affreschi medievali è a Padova — e la maggior parte degli italiani non lo sa. Non uno o due capolavori sparsi. 3.694 metri quadrati di pitture murali trecentesche, tutte dentr facebook Impressionante record di Valentina Greggio: vola a 248 km/h sugli sci, è il nuovo primato del mondo - la Repubblica x.com