Raul Brancaccio il ritorno | vince il Challenger di Menorca e cancella tante difficoltà

Raul Brancaccio, 28 anni, ha conquistato il suo terzo titolo Challenger dopo aver vinto il torneo a Menorca. Il giocatore di Torre del Greco ha superato diversi ostacoli nelle ultime settimane, che hanno coinvolto anche infortuni e periodi di assenza dai campi. La vittoria è arrivata in finale contro un avversario di livello internazionale, segnando un risultato importante nella sua carriera.

Raul Brancaccio, 28 anni, di Torre del Greco, ha vinto il suo terzo Challenger in carriera. Nella giornata di ieri, a Menorca, in Spagna, per lui è arrivato un successo che ripaga di tante, tantissime difficoltà che si sono succedute negli ultimi due anni per un giocatore che, va ricordato, a febbraio 2023 non era lontano dai primi 100 (era numero 121 il 13 febbraio di quell’anno). Poi un certo numero di problemi, la discesa in classifica e adesso un meritato successo, anticipato in un certo senso dalla finale dello scorso febbraio a Cesenatico. Al primo turno Brancaccio ha usufruito di una situazione abbastanza fortunata, vale a dire il ritiro dell’austriaco Sebastian Ofner, testa di serie numero 2, sul 6-3 1-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Raul Brancaccio, il ritorno: vince il Challenger di Menorca e cancella tante difficoltà Salento, imprenditore sommerso dalle difficoltà economiche: il giudice cancella 300mila euro di debiti«I suoi redditi non gli permettono e non gli permetteranno di pagare i debitori». Tenerife : Piraino lotta, ma Harris vince il Challenger : stop al primo turno per il tennista siciliano.Il tennista palermitano Gabriele Piraino è stato eliminato al primo turno del Challenger 75 di Tenerife, in Spagna, dal sudafricano Lloyd Harris, con... Temi più discussi: Minorca: Brancaccio agli ottavi; Nella sua Spagna Raul Brancaccio vince il Challenger di Minorca; Challenger Menorca 2026, Brancaccio: torna al titolo dopo tre anni; Minorca: Brancaccio, colpo doppio. Raul Brancaccio, il ritorno: vince il Challenger di Menorca e cancella tante difficoltàRaul Brancaccio, 28 anni, di Torre del Greco, ha vinto il suo terzo Challenger in carriera. Nella giornata di ieri, a Menorca, in Spagna, per lui è ... oasport.it Challenger Menorca 2026: Brancaccio torna al titolo dopo tre anniRaul Brancaccio vince il Challenger 100 di Menorca battendo Martinez in finale. Terzo titolo Challenger e ritorno in top 300 per l’azzurro ... spaziotennis.com Campione di Minorca 2026: Raul Brancaccio facebook Nella "sua" Spagna Raul Brancaccio vince il Challenger di Minorca x.com