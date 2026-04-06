Durante la giornata di Pasqua, sulla spiaggia di Rimini, una coppia è stata sorpresa mentre aveva un rapporto intimo davanti a tutti i presenti. La scena ha attirato l’attenzione di bagnanti e passanti, che hanno assistito alla situazione senza potersi allontanare. La coppia è stata successivamente denunciata dalle autorità presenti sulla spiaggia. Nessuna ulteriore informazione sui motivi dell’intervento o sui dettagli dell’accaduto è stata resa nota.

Cosa è successo sulla spiaggia di Rimini?. Una scena che ha lasciato increduli bagnanti e passanti nel pieno di una giornata di festa. A Rimini, tra piazzale Kennedy e il lungomare Murri, una coppia di turisti è stata sorpresa mentre aveva un rapporto intimo in pieno giorno, davanti a decine di persone. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di Pasqua, in uno dei tratti più frequentati del litorale, tra i bagni 28 e 30, nel cuore di Marina Centro. Chi sono i due turisti denunciati?. I protagonisti sono un uomo di 33 anni e una donna di 31, entrambi cittadini statunitensi, lui originario della California. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero iniziato il loro comportamento senza curarsi della presenza di famiglie, turisti e anche minori che in quel momento affollavano la spiaggia per la tradizionale passeggiata festiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Rapporti intimi in spiaggia a Pasqua davanti a tutti: coppia denunciata a Rimini

Sesso in spiaggia a Rimini all'ora di pranzo a Pasqua davanti a turisti e famiglie, coppia denunciataDue turisti sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, dopo aver consumato un rapporto sessuale in pieno giorno, a Pasqua, in spiaggia.

Rimini, spiaggia "bollente" a Pasqua: sesso in pieno giorno davanti ai turistiPasqua tra sole, mare e temperature primaverili: per le decine di turisti che hanno scelto il litorale riminese, è la giornata ideale per la spiaggia.