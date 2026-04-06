Raccoglitore di asparagi 91enne si perde nei boschi | individuato dal drone salvato in piena notte con l' elicottero

Un uomo di 91 anni, impegnato nella raccolta di asparagi, si è smarrito nei boschi dell’alta Toscana. Le ricerche sono iniziate subito dopo la sua scomparsa e si sono protratte per tutta la notte, coinvolgendo i soccorritori con l’uso di un drone e di un elicottero. L’uomo è stato trovato e recuperato alle tre di questa mattina.

L'allarme dato dalla moglie, la tappa dell'elicottero sul campo da calcio di Calenzano per il trasbordo in ambulanza e poi il trasferimento a Careggi Un raccoglitore di asparagi di 91 anni si è perso nei boschi dell'alta Toscana ed è stato rintracciato e recuperato dai soccorritori soltanto alle 3 di questa mattina. Al lavoro vigili del fuoco di Prato e di Firenze, distaccamento di Calenzano, che sono intervenuti questa notte in località Cavagliano, sui monti della Calvana, nel Pratese, luoghi molto frequentato per escursioni e passeggiate. L'allarme è stato dato nella tarda serata di ieri, Pasqua, 5 aprile, dalla moglie dell'uomo, dopo che il marito non si era più presentato, senza dare notizie. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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