Quel balcone panoramico a picco sul lago tra i più belli al mondo

Un balcone panoramico affacciato sul lago è stato riqualificato nella primavera del 2024 dalla Provincia di Lecco con i fondi del Pnrr. Il Belvedere di Villa Monastero, noto per la sua vista unica e tra le più spettacolari al mondo, è stato restaurato per riportarlo al suo antico splendore. L’intervento ha riguardato la riparazione e il recupero della struttura, rendendo nuovamente fruibile questo punto di osservazione tra i più suggestivi della zona.

Il belvedere della villa simbolo del ramo lecchese del Lake Como è tornato a splendere dopo anni grazie a un'importante opera di restauro. Ed è boom di matrimoni Un balcone vista lago unico nel suo genere e tra i più belli al mondo. Stiamo parlando del Belvedere di Villa Monastero, riportato al suo antico splendore grazie all'intervento di ristrutturazione promosso nella primavera del 2024 dalla Provincia di Lecco con il sostegno dei fondi del Pnrr. Le opere sono state completate nei giorni scorsi, e a partire da questo weekend la dimora a lago di Varenna è stata riaperta al pubblico: una vera e propria perla del ramo lecchese del "Lake Como" che vede in questo balcone rialzato la sua ciliegina sulla torta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Castello di Eltz, uno dei più belli al mondo: a picco sul promontorio con una storia affascinanteChi di noi, sfogliando un libro di favole da bambina, non ha sognato di scorgere tra le fronde di un bosco incantato le torri svettanti di un... Si parla di: Boom del turismo lombardo a Pasqua: prenotazioni in crescita; Cingoli, ‘il balcone delle Marche’ che punta a diventare il Borgo dei Borghi italiano.