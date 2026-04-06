Puglia allerta | residua criticità idraulica e frane codice giallo per zone del foggiano Protezione civile previsioni meteo

Nella regione Puglia, il dipartimento della protezione civile ha diramato un'allerta gialla valida dalle 20 per le successive ventiquattro ore. La decisione riguarda alcune zone del foggiano, a causa di residui rischi di criticità idraulica e frane, secondo le previsioni meteo aggiornate. La situazione è monitorata attentamente, e si invita alla massima prudenza nelle aree interessate.