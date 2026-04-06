Puglia allerta | residua criticità idraulica e frane codice giallo per zone del foggiano Protezione civile previsioni meteo
Nella regione Puglia, il dipartimento della protezione civile ha diramato un'allerta gialla valida dalle 20 per le successive ventiquattro ore. La decisione riguarda alcune zone del foggiano, a causa di residui rischi di criticità idraulica e frane, secondo le previsioni meteo aggiornate. La situazione è monitorata attentamente, e si invita alla massima prudenza nelle aree interessate.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevede “residua criticità idraulica ordinaria legata al transito dei deflussi contenuti nell’alveo del fiume Fortore. Nonostante l’assenza di precipitazioni, permane la criticita’ idrogeologica ordinaria nella zona di allerta “Sub-Appennino Dauno”, dove potrebbero verificarsi occasionali fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologico particolarmente fragili per effetto della saturazione dei suoli.” L'articolo Puglia, allerta: residua criticità idraulica e frane, codice giallo per zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Puglia, conseguenze del maltempo: allerta gialla per zone del foggiano, residua criticità idraulica e frane Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore.
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