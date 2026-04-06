Protesta shock ad Anagni | 7 denunciati per i manifesti su Gaza

Ad Anagni, sette persone sono state denunciate dalle forze dell’ordine per aver affisso manifesti non autorizzati. I volantini criticano l’azione del governo italiano nel conflitto in Medio Oriente e sono stati trovati in varie zone della città. Le autorità hanno segnalato che l’operazione è avvenuta senza permesso ufficiale. Nessun altro dettaglio sulla natura delle denunce o sulle modalità di affissione è stato reso noto.

Sette individui sono stati segnalati dalle autorità dopo l’affissione di materiale pubblicitario non autorizzato ad Anagni, dove sono apparsi volantini che criticano l’operato del governo italiano nel conflitto in Medio Oriente. L’episodio, avvenuto lo scorso marzo, ha l’impiego di immagini d’impatto per contestare la linea politica nazionale verso la Striscia di Gaza. I manifesti in questione presentavano una composizione visiva particolare: da un lato il profilo della premier Giorgia Meloni e dall’altro il volto di una donna ferita, a simboleggiare le sofferenze della popolazione palestinese. Al di sotto di queste immagini compariva la frase prima gli israeliani, a sottolineare una critica diretta alle scelte diplomatiche e strategiche dell’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Protesta shock ad Anagni: 7 denunciati per i manifesti su Gaza Il fotomontaggio choc su Meloni: chi finisce nei guai ad AnagniAd Anagni (la “Città dei Papi”) sono stati identificati e denunciati sette responsabili dei manifesti choc apparsi lo scorso marzo contro la... Anagni. In 7 sono stati individuati e deferiti dai Carabinieri. I presunti responsabili dell’affissione di manifesti offensivi nei confronti della Presidente del ConsiglioANAGNI – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Anagni hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, complessivamente,...