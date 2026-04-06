Un paziente ha espresso pubblicamente il proprio apprezzamento verso il team di chirurgia protesica dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, dopo aver subito un intervento all’anca. La testimonianza si concentra sulla cura e l’attenzione dedicata durante il percorso di assistenza, sottolineando il ruolo del personale medico. Nessun dettaglio sulla procedura o su eventuali complicazioni è stato reso noto.

Un paziente ha manifestato pubblicamente la propria gratitudine verso lo staff della Chirurgia Protesica dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga per il supporto ricevuto durante un intervento all’anca. L’esperienza clinica è stata caratterizzata da un livello di assistenza definito eccellente, che ha permesso di affrontare un percorso chirurgico delicato con maggiore serenità. Il ringraziamento si concentra sulla combinazione tra competenza tecnica e sensibilità umana dimostrata dai professionisti coinvolti. Il valore del capitale umano nella sanità di Albenga. Il riconoscimento specifico è rivolto al lavoro del dottor Cavagnaro, del dottor Ferrari e della dottoressa Provvidenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Protesi all’anca ad Albenga: l’umanità dei medici fa la differenza

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